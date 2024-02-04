ВСУ обстреляли еще одно белгородкое село Гладков: ВСУ обстреляли село Демидовка в Белгородской области

Фото: МО Укранины

Вооруженные силы Украины обстреляли село Демидовка в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По словам главы региона, в результате атаки никто не пострадал.

Под обстрел ВСУ попало село Демидовка Краснояружского района. Пострадавших нет, — написал Гладков.

Он уточнил, что в ходе атаки различные повреждения получили кровля и хозяйственная постройка одного частного домовладения. Осколками беспилотника посекло трубу газопровода и два автомобиля. На месте продолжают работу аварийные и оперативные службы.

До этого под обстрел украинской армии попало белгородское село Старый Хутор. Для атаки ВСУ использовали дрон-камикадзе. В результате взрыва были повреждены гараж и забор в частном домовладении. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Накануне украинские войска пытались атаковать три российских региона с применением беспилотных летательных аппаратов. Согласно информации Министерства обороны РФ, средства противовоздушной обороны сбили семь дронов над территориями Белгородской, Ростовской и Волгоградской областей. Никто не пострадал.