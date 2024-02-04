Опубликованы кадры боевой работы ЗРК «Тор-М2» по натовской авиабомбе

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

«Тор-М2»

Народная милиция ДНР опубликовала в Telegram-канале кадры уничтожения натовской управляемой авиабомбы JDAM. Снаряд был ликвидирован в небе над регионом расчетом зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2». В ведомстве уточнили, что если бы снаряд не был уничтожен, то бомба бы могла ударить по мирному населению.

Украинские нацисты ежедневно выпускают сотни боеприпасов по территории ДНР, но силы ПВО успешно с ними справляются. Расчет зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» Южной группировки войск круглые сутки наблюдает за небом, чтобы не упустить очередной воздушной атаки противника, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что расчет зенитно-ракетного комплекса «Тор» российской группировки войск «Запад» уничтожил два разведывательных беспилотных летательных аппарата «Лелека-100» и «Фурия» Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. В Минобороны РФ уточнили, что противник использовал беспилотники для корректировки и наведения целей артиллерии и танков. Приближающиеся беспилотники противника были обнаружены радиолокационными станциями.