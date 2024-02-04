Сотрудник РЖД может провести 20 лет в колонии за поджог релейного шкафа SHOT: сотрудник РЖД поджег релейный шкаф на станции в Подольске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Подмосковье задержали 23-летнего сотрудника транспортной безопасности РЖД по подозрению в поджоге релейного шкафа, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, украинские кураторы пообещали фигуранту три тысячи рублей за подрывную деятельность, теперь ему грозит до 20 лет колонии.

По данным SHOT, инцидент произошел около 02:00 3 февраля неподалеку от железнодорожной станции Подольск. Неизвестный вскрыл релейный шкаф, который отвечает за работу светофора, и поджег приборы. На место прибыли экстренные службы и потушили пожар. Шкаф получил частичные повреждения. Кроме того, в результате возгорания на 20 минут задержали электрички сообщений Курский вокзал — Львовская и Волоколамск — Серпухов.

Личность поджигателя быстро установили, он проживает в Подольске. В настоящий момент он задержан. Ранее мужчина не привлекался к ответственности. Фигурант пояснил, что повелся на предложение о заработке в Telegram. Он дал признательные показания, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Курской области сотрудники ФСБ задержали 63-летнюю женщину за поджог релейного шкафа. По словам задержанной, она выполняла задание, которое ей поручила Федеральная служба безопасности для борьбы с украинскими спецслужбами.