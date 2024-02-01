Пенсионерка решилась на диверсию после звонка из «ФСБ» Baza: злоумышленники убедили пенсионерку из Курска поджечь объект на ж/д

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ в Курской области задержали 63-летнюю женщину за поджог релейного шкафа, сообщает Telegram-канал Baza. По ее словам, она выполняла задание, которое ей поручила ФСБ для борьбы с украинскими спецслужбами.

По данным канала, в январе женщину обманули на 318 тысяч рублей, а спустя несколько дней ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником Следственного комитета. Он сообщил, что с ее счета крадут деньги, но добавил, что эта ситуация решаема, и предложил ей ожидать звонка от ФСБ.

Через неделю женщине позвонили и представились сотрудниками ФСБ. Злоумышленники заявили о необходимости уничтожить узел спецсвязи Украины и настояли, чтобы женщина сожгла релейный шкаф. Пенсионерка купила на заправке пять литров бензина и отправилась на точку, которую ей указали кураторы. Во время поджога она была на связи со злоумышленником, который давал ей указания. На следующий день женщину задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области возбудили уголовное дело в отношении двух школьников 15 и 16 лет по подозрению в подготовке теракта около здания военного суда. Подростков задержали в первых числах января. В телефоне одного из них была обнаружена переписка с неизвестными лицами с территории Украины.