БПЛА нанесли удар по российскому региону Старовойт: ВСУ атаковали дронами село Теткино Глушковского района

Фото: МО Украины

В Курской области БПЛА ВСУ атаковали село Теткино Глушковского района, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, повреждения получили инфраструктурные объекты связи.

В поселке Теткино Глушковского района в результате атаки БПЛА со стороны Украины повреждения получили инфраструктурные объекты связи. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к их восстановлению, — написал он.

Ранее Старовойт сообщил об обстреле Вооруженными силами Украины села Вишнево Курской области. По его словам, обошлось без пострадавших, однако взрывом выбило окна в спортивном зале и столовой местной школы.

До этого украинские войска обстреляли село Гордеевку в Курской области. Старовойт уточнил, что в результате атаки повреждения получили жилой дом, хозяйственная постройка и гражданский автомобиль. Пострадавших среди мирного населения удалось избежать.

2 февраля в Курской области ВСУ обстреляли село Гуево Суджанского района. По словам Старовойта, в результате атаки ВСУ контузию получил местный житель, кроме того, поврежден его дом. В Минобороны РФ не комментировали информацию об обстреле.