ВСУ совершили четвертую за ночь атаку на Брянскую область МО: четвертый украинский дрон уничтожили над Брянской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Вооруженные силы Украины четвертый раз за ночь, 5 февраля, попытались атаковать Брянскую область, сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что беспилотник был уничтожен.

Около 0.30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области, — отметили представители министерства.

Около 23.50 мск была пресечена еще одна попытка ВСУ совершить террористическую атаку с применением дрона по объектам на территории Брянской области. По словам представителей МО, третий по счету беспилотник уничтожили силы ПВО.

Семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ также были сбиты в Белгородской, Волгоградской и Ростовской областях. Попытка атаки на российские регионы была пресечена дежурными средствами противовоздушной обороны.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Новооскольском городском округе в ночь на 3 февраля система ПВО уничтожила беспилотный летательный аппарат. По его уточнению, в результате происшествия пострадал частный дом в хуторе Подольхи.