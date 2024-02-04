Стало известно о попытке ВСУ совершить теракт в Белгородской области Минобороны: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Министерство обороны России. По данным военного ведомства, Вооруженные силы Украины пытались совершить террористическую атаку на российский регион с применением БПЛА самолетного типа.

Около 18:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Демидовка со стороны ВСУ. По его словам, в результате атаки повреждения получили хозяйственная постройка и кровля частного домовладения. Кроме этого, осколками беспилотника посекло два автомобиля и трубу газопровода. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Еще один украинский дрон атаковал белгородское село Старый Хутор. В результате взрыва были повреждены забор и гараж в одном частном домовладении. Никто не пострадал.