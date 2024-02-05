Министр чрезвычайных ситуаций ЛНР погиб в результате удара ВСУ Министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Потелещенко погиб при обстреле ВСУ Лисичанска

Фото: Александр Река/ТАСС

Сотрудники экстренных служб во время поисково-спасательных работ около здания пекарни

Министр чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики Алексей Потелещенко погиб в результате удара ВСУ по пекарне в Лисичанске, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителей ведомства. Пекарня попала под обстрел украинской армии 3 февраля. По данным Луганского информационного центра, погибло 28 человек.

Среди погибших в результате обстрела пекарни в Лисичанске в минувшую субботу министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко, — заявили в ведомстве.

По информации НСН, во время взрыва Потелещенко находился в кафе «Адриатика» на дне рождения депутата Ивана Жушма.

Потелещенко родился в Одесской области. Он был назначен на должность министра в конце сентября 2023 года. Ранее занимал пост начальника 13-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы МЧС России по ЛНР. Потелещенко имеет звание полковника службы гражданской защиты. Дата и место прощания с министром будут объявлены позднее.

Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова ранее заявила, что она намерена обратиться в ООН и в Международный комитет Красного Креста.в связи с обстрелом пекарни в Лисичанске. Сердюкова обвинила украинскую армию в совершении военного преступления и подчеркнула, что виновные в гибели 28 человек должны быть наказаны.