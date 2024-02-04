Омбудсмен ЛНР обратится в ООН и Красный Крест после обстрела Лисичанска

Фото: t.me/mchs_official

Омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова намерена обратиться в ООН и Международный комитет Красного Креста в связи с недавним обстрелом Лисичанска со стороны ВСУ, передает РИА Новости. Произошедшее она назвала военным преступлением, ответственные за которое должны быть наказаны.

В ООН и МККК напрямую направлю информацию об этом факте нарушения норм международного гуманитарного права, который, по сути, является военным преступлением в отношении мирных граждан республики со стороны ВФУ и подлежит уголовному наказанию, — сообщила Сердюкова.

Кроме того, информация о последствиях обстрела будет направлена уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, добавила она. Омбудсмен озвучит все факты на личных встречах с представителями названых структур.

Удар Вооруженных сил Украины по Лисичанску был нанесен днем 3 февраля. В результате атаки обрушилось здание, в котором находилась пекарня. По данным военной комендатуры ЛНР, под завалами могли оказаться до 40 человек. В результате происшествия погибли 28 человек, среди которых беременная женщина и ее пятилетний ребенок.