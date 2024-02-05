«Это не шутки»: сенатор раскрыла план по уничтожению переданных ВСУ F-16 Сенатор Ковитиди: Россия жестко ответит ВСУ на использование F-16

Фото: Sra Duncan C. Bevan/U.S Air/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ограниченное количество переданных ВСУ истребителей F-16 никак не повлияет на господство ВКС России в зоне СВО, заявила NEWS.ru сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Она привела высказывание президента России Владимира Путина, который напомнил, что за любое посягательство на безопасность страны последует жесткое наказание.

Владимир Путин заявил, что взлеты F-16 с аэродромов в Польше и Румынии будут рассматриваться как агрессия со стороны этих стран. И это уже не шутки! — отметила Ковитиди.

Что касается возможности массированного вторжения в Белоруссию, как считает сенатор, ни президент Украины Владимир Зеленский, «ни его хозяева» этого не сделают. Белорусский лидер Александр Лукашенко четко определил, что Минск немедленно нанесет удар тактическим ядерным оружием по любому, кто перейдет границу республики, напомнила она.

После таких заявлений Путина и Лукашенко надо быть сумасшедшим, чтобы их не услышать, — добавила Ковитиди.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Украину и НАТО готовиться к трудным и длительным боевым действиям. Только так, по его мнению, можно дать отпор Вооруженным силам России, однако недооценивать Москву при этом очень опасно. Самолеты F-16 усилят ПВО Украины, но не смогут «сами по себе изменить ситуацию на поле боя», резюмировал он.