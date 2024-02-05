Пленный боец ВСУ озвучил масштаб потерь за две недели Пленный боец ВСУ Дыбиц сообщил о 70% потерь в своем батальоне за две недели

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Пленный украинский боец Федор Дыбиц сообщил, что его батальон всего за две недели потерял 70% бойцов. По его словам, которые приводит РИА Новости, ответственность за произошедшее несет командир подразделения, который отправлял людей «на убой» с автоматами против гранатометов.

За последние две недели комбат положил людей — 70% батальона. Отправил на убой с одними автоматами против гранатометов. <…> Даже лопаток не было, чтобы окопаться, — уточнил Дыбиц.

Пленный добавил, что у его товарищей не было возможности укрыться от дронов-камикадзе ВС РФ. Он добавил, что часто украинские бойцы отмораживали себе руки и ноги.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил мнение, что все меньше украинских военнослужащих хотят принимать участие в боевых действиях против России, но их отправляют на фронт насильно. При этом Киев, по его словам, бросает в бой практически необученных солдат, а не кадровых военных.

Сальдо отметил, что мобилизуют по большей части жителей южных областей Украины, но не запада страны. Он также сказал, что украинские военные расстреливают в спину своих же сослуживцев при попытках сдаться в плен, поэтому они вынуждены воевать «под дулом автомата».

До этого военкор Александр Коц опубликовал видео, на котором бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск оказывают помощь солдату ВСУ. Он был ранен и брошен при отводе в тыл медпункта украинской армии.