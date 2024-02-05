Немецкий журналист из первых рук узнал о новом страхе ВСУ Журналист Репке заявил о страхе ВСУ перед новым контрнаступлением

Фото: МО РФ

Бойцы Вооруженных сил Украины опасаются нового приказа о начале еще одного контрнаступления, заявил в Twitter (Х) немецкий журналист Юлиан Репке. По его словам, украинские солдаты понимают обреченность военной операции и не желают воевать.

Украинские солдаты, с которыми я разговаривал, уже опасаются возможности получить еще один приказ о контрнаступлении следующим летом, потому что они знают, чем это обернется в нынешних обстоятельствах. Как и в прошлом году, — сказал Репке.

Журналист также выразил мнение, что властям Украины не удастся вернуть утраченные территории. По мнению Репке, ВСУ проигрывают, а ВС РФ оказывают на них колоссальное давление.

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ пойдут в новое контрнаступление весной 2024 года. Он подчеркнул, что наступление России «полностью исчерпает» себя в марте. Глава ГУР отметил, что Россия в ходе наступления планировала занять оставшиеся районы Донецка и Луганска. Однако, считает Буданов, ВС РФ «даже не близки» к выполнению этой задачи.

Комментируя это, первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сказал, что Россия должна готовиться к новой попытке ВСУ пойти в наступление. По мнению парламентария, у властей Украины нет иного способа убедить ЕС и США продолжать финансирование боевых действий. По словам депутата, для ВСУ очередная атака — «заведомая смерть».