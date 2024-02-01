В Госдуме раскрыли единственный итог обещанного нового наступления ВСУ Депутат Журавлев призвал серьезно готовиться к новому наступлению ВСУ

Фото: МО Украины

Россия должна готовиться к новой попытке ВСУ пойти в наступление, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По мнению парламентария, у властей Украины нет иного способа убедить ЕС и США продолжать финансирование боевых действий. По словам депутата, для ВСУ очередная атака — «заведомая смерть».

Гнать собственное население на заведомую смерть — своеобразное кредо Киева. Украинцев ни Зеленскому, ни его подхалиму Буданову не жаль, и они непременно бросят в топку все новые и новые жертвы. Иначе не выжать из Запада ни цента финансовой поддержки — нужно спешно убедить ЕС и США в том, что есть еще порох в пороховницах и обескровленные провальным летним контрнаступлением ВСУ все еще способны на повторение еще одного такого же отчаянного штурма, — добавил Журавлев.

Как ранее сообщалось, Вооруженные силы Украины начнут контрнаступление весной 2024 года, заявил начальник украинской разведки Кирилл Буданов. По его мнению, наступление российской армии «полностью исчерпает себя» в марте. Наступление на позиции ВС РФ начнется сразу после этого, утверждает он.

Также стало известно, что украинские военные оставили несколько позиций в районе села Приютного под Угледаром, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. Он отметил, что украинская сторона не пыталась организовать эвакуацию своих раненых бойцов, из-за чего многие из них погибли ввиду отсутствия медпомощи.