ВС РФ впервые применили авиаракету «Гром-1»: новости СВО на утро 5 февраля

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на источники сообщил, что Вооруженные силы России применили новейшую высокоточную авиаракету «Гром-1» по цели на Херсонщине. По информации канала, это первый случай использования подобного снаряда в ходе специальной военной операции. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Канал уточнил, что авиационная ракета «Гром» была разработана для новейших истребителей Су-57, несмотря на это, использовать ее могли Су-34, Су-35 и Су-30.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 4 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Четыре украинских дрона сбили под Брянском

Российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщила пресс-служба Минобороны. В ведомстве уточнили, что попытка террористической атаки со стороны ВСУ была пресечена примерно в 22.30 мск.

Второй дрон ВСУ перехватили под Брянском около 23:00 мск. Примерно в 23:50 мск была пресечена третья попытка Украины совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Четвертый беспилотник был уничтожен силами противовоздушной обороны над территорией Брянской области около 00:30 мск.

Конгресс США представил законопроект о помощи Украине

Сенат Конгресса США представил компромиссный законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий средства на ужесточение пограничного контроля на границе с Мексикой, помощь Украине и Израилю. Общая сумма дополнительных ассигнований составила более $118 млрд, согласно опубликованному на сайте американского законодательного органа документу.

Из них $60,06 млрд сенаторы предлагают направить на поддержку Украины. Еще $14,1 млрд — на помощь Израилю, $20,23 млрд — на обеспечение безопасности границы с Мексикой.

Фото: U.S. Air Force/Mauricio Campino

Российские артиллеристы выжигают опорники ВСУ

Артиллерийские подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение трем опорным пунктам, подавили три минометные точки, а также уничтожили расчет беспилотного летательного аппарата ВСУ на правом берегу Днепра, сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что военные днем и ночью продолжают выполнять огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств и складов боеприпасов противника.

Су-25 нанесли удар по живой силе ВСУ на Донецком направлении

Штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по опорным пунктам и скоплениям живой силы ВСУ на Донецком направлении, сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что после ударов российские самолеты выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Стала известна тактика Киева под Херсоном

Активность Вооруженных сил Украины в Херсонской области свелась к удержанию имеющихся позиций, сообщил губернатор Владимир Сальдо. По его словам, украинские войска могут испытывать дефицит боеприпасов. Глава региона отметил, что в большинстве случаев ВСУ использовали беспилотники, в том числе для атак на гражданскую инфраструктуру.

Губернатор подчеркнул, что бойцы российской группировки войск «Днепр» продолжают поражать противника на правом берегу Днепра и в Крынках. Помимо этого, удары по позициям ВСУ наносила армейская авиация и самолеты ВКС РФ. Потери украинской армии за неделю на этом участке фронта составили до 400 военных.

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