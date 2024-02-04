Российские бойцы отразили девять атак ВСУ: новости СВО на вечер 4 февраля

Фото: МО РФ

Российские военные отразили за сутки девять атак ВСУ на различных направлениях в зоне СВО, заявили в Минобороны РФ. Для украинской армии сложилась критическая ситуация в Крынках Херсонской области, сообщил военкор Александр Коц. По его данным, потери противника на этом участке фронта составили от четырех до семи тысяч военных. Журналист добавил, что украинское командование продолжает отправлять бойцов на левый берег Днепра, несмотря на большие потери.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 4 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ потеряли 380 военнослужащих на Донецком направлении

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки формирований 112-й бригады теробороны и 24-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Красное и Ленинское в ДНР, сообщили в Минобороны. Потери противника составили до 380 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля «Козак» и шесть пикапов.

На Купянском направлении благодаря активным действиям подразделений Западной группировки войск, ударам авиации и огню артиллерии были отражены четыре атаки формирований 30-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики, отметили в Минобороны.

По данным ведомства, ударами авиации и огнем артиллерии были отражены три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация признана террористической, деятельность в России запрещена) в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР и Червоная Диброва ЛНР.

В Минобороны добавили, что общие потери ВСУ за сутки на Краснолиманском направлении составили до 120 военных, на Южно-Донецком — 115 человек, на Херсонском — 30. Кроме того, ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Покровска в ДНР.

Командование ВСУ выдает мобилизованным заблокированные рации

Командование 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ отправляет пополнение из мобилизованных на левый берег Днепра с радиостанциями на заранее установленных частотах, по которым военные могут связываться только с подразделениями на правом берегу, сообщает «Военная хроника». Военачальники пошли на этот шаг из-за недоверия к мобилизованным.

Остальные частоты заблокированы, чтобы военные не нарушили систему связи, не смогли связаться с российскими войсками и сдаться в плен.

По информации канала «Военная хроника», недоверие к мобилизованным и брошенным на левый берег военным объясняется кадровыми особенностями.

В десантные группы, отправляемые на левый берег, в последнее время попадают разнообразные «залетчики» — алкоголики, наркоманы и «отказники» из подразделений на разных участках фронта, которых командование ВСУ перед отправкой заблаговременно вносит в списки пропавших без вести, отмечает «Военная хроника».

Проведение новой мобилизации в РФ возможно при вводе войск НАТО на Украину

Власти России могут объявить новую волну мобилизации, если страны НАТО решат ввести регулярные войска на территорию Украины, рассказал полковник в отставке военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец. По его словам, Москва может применить ядерное оружие при угрозе существованию российского государства.

Военный обозреватель отметил, что страны Европы могут пойти на такой недружественный шаг, ссылаясь на подписанные с Украиной договоры о гарантиях двухсторонней безопасности. По его мнению, подобные документы носят ярко выраженный антироссийский характер.

Признание поражения ВСУ в конфликте с РФ покажет уязвимость Альянса

Признание поражения Украины в конфликте с Россией будет свидетельствовать об уязвимости НАТО и превосходстве российской армии, заявил профессор Института экономики Государственного университета Рио-де-Жанейро Жозе Фиори.

Профессор отметил, что Москва располагает необходимыми ресурсами для победы над Киевом без участия третьих стран. Кроме того, подчеркнул Фиори, внешняя политика России направлена на развитие отношений с азиатскими странами. РФ стремится к формированию многополярного мира, к отказу от доллара и способна лидировать в медиасфере, добавил профессор.

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