Украинский дрон вновь попытался атаковать Брянскую область МО: украинский беспилотник перехватили над территорией Брянской области

Фото: Минобороны РФ

Украинский беспилотник перехватили над территорией Брянской области, сообщает пресс-служба Минобороны России. Там подчеркнули, что попытка атаки была произведена около 23.00 мск.

Около 23.00 еще один украинский беспилотник перехвачен над территорией Брянской области, — отметило ведомство.

Часом ранее российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью. По данным Минобороны, попытка террористической атаки со стороны ВСУ была пресечена примерно в 22.30 мск.

До этого в Курской области БПЛА ВСУ атаковали село Теткино Глушковского района. Губернатор региона Роман Старовойт заявил, что повреждения получили инфраструктурные объекты связи.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков тем временем рассказал, что окраина села Долгого попала под обстрел ВСУ. По его словам, для атаки украинские войска применили дрон-камикадзе. Среди мирных жителей никто не пострадал. Также под огнем оказалось село Дроновка Грайворонского городского округа. Пострадало частное домовладение: выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор.

Кроме того, украинские военные обстреляли поселок Задорожный Краснояружского района. Пострадавших нет, однако различные повреждения получили два дома, а также линия электропередачи. Под отключение попали абоненты поселка Задорожный, села Теребрено и поселка Прилесье.