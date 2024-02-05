Сенат США представил компромиссный законопроект по Украине и Мексике Сенат США представил законопроект о помощи Украине и защите границы с Мексикой

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Сенат Конгресса США представил компромиссный законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий средства на ужесточение пограничного контроля на границе с Мексикой, помощь Украине и Израилю. Общая сумма дополнительных ассигнований составила более $118 млрд, согласно опубликованному на сайте американского законодательного органа документу.

Из них $60,06 млрд сенаторы предлагают направить на поддержку Украины. Еще $14,1 млрд — на помощь Израилю, $20,23 млрд — на обеспечение безопасности границы с Мексикой.

Ранее ряд республиканцев в палате представителей и сенате публично высказались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер палаты представителей конгресса Майкл Джонсон неоднократно предупреждал о планах увязать оказание помощи Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В результате глава Белого дома Джо Байден подписал закон о финансировании американского правительства, не предусматривающий выделение средств на поддержку Израиля и Украины.

При этом пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер заявляла, что Белый дом не готов говорить о возможности личного обсуждения Байденом с Джонсоном вопросов выделения дополнительной помощи Украине и ужесточения контроля на границе с Мексикой. И это несмотря на то, что, по ее словам, глава государства регулярно контактирует с лидерами законодательного органа.