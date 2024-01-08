В Белом доме высказались о ситуации по выделению средств для Украины Жан-Пьер не стала анонсировать обсуждение Байденом и Джонсоном помощи Киеву

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Карин Жан-Пьер

Белый дом в настоящее время не готов говорить о возможности личного обсуждения президентом США Джо Байденом вопросов выделения дополнительной помощи Украине и ужесточения контроля на границе с Мексикой со спикером палаты представителей конгресса Майклом Джонсоном, заявила в ходе регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер. При этом она подчеркнула, что глава государства регулярно контактирует с лидерами законодательного органа.

Мне нечего объявить о каких-либо его разговорах, в том числе со спикером Джонсоном. Я могу сказать, что президент регулярно поддерживает контакты и говорит с лидерами конгресса. <...> Я не могу сейчас анонсировать разговор между ними, — сказала Жан-Пьер.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Джонсон «рассматривает возможность того, чтобы добиваться прямого диалога с Байденом о помощи Украине и пограничном контроле». Такой вариант возник на фоне затягивания консультаций по компромиссу между двумя партиями.

В октябре минувшего года администрация США направила в конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 году на сумму порядка $106 млрд для оказания помощи Израилю и Украине, а также противодействия Китаю и России, однако его дальнейшая судьба, а также судьба альтернативных законопроектов остаются под вопросом. Ряд республиканцев в палате представителей и в сенате публично высказались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Джонсон неоднократно предупреждал о намерении увязать оказание помощи Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В ноябре Джо Байден подписал закон о финансировании американского правительства, не предусматривающий выделение средств на поддержку Израиля и Украины.