Третий украинский беспилотник обезвредили в Брянской области МО: третий по счету украинский дрон атаковал Брянскую область

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Около 23.50 мск была пресечена очередная попытка ВСУ совершить террористическую атаку с применением дрона по объектам на территории Российской Федерации, сообщает пресс-служба Минобороны России. По словам представителей ведомства, беспилотник перехватили над Брянской областью.

4 февраля около 23.50 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области, — заявило министерство.

Ранее украинская армия предприняла попытку атаковать объекты на территории региона. В результате обстрела села Сушаны Климовского района Брянской области было нарушено энергоснабжение, повреждения получило местное административное здание. Жертв или пострадавших среди местных жителей нет. По неофициальным данным, всего было выпущено четыре снаряда, все они упали на окраине села.

До этого ВС Украины обстреляли село Лемешовка Севского района Брянской области. Повреждения получили частные домовладения, хозяйственные постройки и автомобили. По словам главы региона, никто из мирных жителей не пострадал.