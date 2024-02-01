Названы самолеты, использованные ВСУ для запуска 20 ракет по Крыму Военэксперт Дандыкин: 20 крылатых ракет по Крыму выпустили Су-24 и Су-27 ВСУ

Фото: МО Украины

Су-24

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что ВСУ использовали для запуска 20 авиационных крылатых ракет по Крыму советские самолеты Су-24 и Су-27. Он отметил, что недавней атакой Киев проверял российскую ПВО на прочность. По его словам, Украина не может осуществлять подобные атаки на регулярной основе из-за дефицита боеприпасов.

Предположу, что ВСУ запустили 20 авиационных ракет в сторону Крыма с советских бомбардировщиков Су-24 и тяжелых истребителей Су-27. Это старье, но их можно переоборудовать под SCALP и Storm Shadow. Им главное выпустить, остальное неважно. Но сил на ежедневные налеты такого масштаба у них не хватит. А сейчас они еще раз нас проверили. Нужно выискивать аэродромы ВСУ с самолетами и ликвидировать их, — добавил Дындыкин.

Накануне пресс-служба Министерства обороны РФ уточнила, что украинская армия атаковала Крымский полуостров с применением 20 авиационных управляемых ракет. По данным ведомства, 17 снарядов были уничтожены над Черным морем, еще три — над самим полуостровом.

Ранее стало известно, что российские военные в ночь на 1 февраля уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов на территории Белгородской и Курской областей. По данным Минобороны, беспилотники были запущены со стороны Украины для проведения террористических актов на объектах РФ.