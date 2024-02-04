Украинский беспилотник попытался атаковать Брянскую область МО: силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью

Фото: МО РФ

Российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщила пресс-служба Минобороны. В ведомстве уточнили, что попытка террористической атаки со стороны ВСУ была пресечена примерно в 22.30 мск.

Около 22:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области, — отметили в министерстве.

Ранее в Курской области БПЛА ВСУ атаковали село Теткино Глушковского района. Губернатор региона Роман Старовойт заявил, что повреждения получили инфраструктурные объекты связи.

До этого украинские войска обстреляли село Гордеевку в Курской области. По словам Старовойта, в результате атаки были почти разрушены жилой дом, хозяйственная постройка и гражданский автомобиль. Пострадавших среди мирного населения нет.

Кроме того, Министерство обороны России рассказало о перехвате двух беспилотников над приграничной территорией. Дежурные средства ПВО сбили украинские дроны над Белгородской областью. БПЛА были самолетного типа.