Польский наемник решил сражаться с ВСУ на стороне России Сальдо: сдавшийся в плен польский наемник перешел на сторону ВС России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Польский наемник, служивший в рядах ВСУ, попал в плен к российским военным и решил перейти на сторону ВС РФ, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, иностранец был брошен украинцами в Крынках.

Подлость украинских нацистов боевик из Польши осознал на собственной шкуре, когда был брошен «своими» братками на произвол судьбы в Крынках. Русский плен буквально открыл ему глаза — поляк решил вместе с нами освобождать не только Украину, но и всю Европу от нацизма, — написал Сальдо.

Сальдо опубликовал видео с польским солдатом. По словам главы региона, новоиспеченный боец российской армии призвал своих соотечественников осудить власти страны за «отказ от собственной истории» и замалчивание преступлений украинских националистов.

Губернатор Херсонской области сообщал о взятии в плен польского наемника под Крынками в середине декабря. Глава региона рассказывал, что сослуживцы иностранца бросили его с ранением и сбежали, российские бойцы взяли поляка в плен, оказали ему первую помощь, после чего направили в госпиталь.

1 февраля Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что в зоне СВО погибла женщина-наемник из Германии Диана Савита Вагнер с позывным Змея. По данным канала, 36-летняя немка участвовала в боях на стороне ВСУ в рядах одного из националистических батальонов Интернационального легиона.