Российские военные взяли в плен под Крынками польского наемника ВСУ Сальдо показал кадры взятия в плен польского наемника ВСУ под Крынками

Российские силы взяли в плен под Крынками польского наемника, воюющего в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Военнослужащий был ранен. Сослуживцы оставили его, а сами покинули позиции. Бойцы ВС РФ оказали ему помощь и отправили в тыл.

Наши военные взяли в плен. Он был ранен, другие боевики из группы бросили его и сбежали, — пояснил Сальдо.

Ранее Сальдо рассказал, что функция иностранных наемников, которые принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ, заключается в том, чтобы пресекать попытки сдачи в плен мобилизованных против их воли украинцев. По его словам, наемники просто расстреливают солдат, желающих сложить оружие.

При этом, участие в боевых действиях на Украине наряду с наемниками могут принимать и кадровые военные стран НАТО. Об этом накануне заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Запад не скрывает, что хочет прекращения огня только для перевооружения Украины.

Западные СМИ до этого писали, что ВСУ начали активно вербовать иностранных военнослужащих на фоне провала летнего контрнаступления. По словам журналистов, украинская армия понесла огромные потери и Киев стремится компенсировать их за счет наемников из других стран.