В зоне СВО ликвидировали женщину-наемника из Германии с позывным Змея «РВ»: в зоне СВО уничтожена наемник из Германии Диана Вагнер с позывным Змея

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает, что российские военные в зоне СВО на Украине ликвидировали женщину-наемника из Германии Диану Савиту Вагнер с позывным Змея. Как уточнил канал, 36-летняя Вагнер служила в националистическом батальоне «Карпатская сечь» и Интернациональном легионе. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские военнослужащие уничтожили очередного иностранного наемника в зоне СВО. По данным канала, им оказался испанский военный Хеваль Сореш. Канал уточняет, что ранее мужчина воевал в Сирии, там он состоял в проамериканских курдских отрядах YPG/SDF.

До этого на Купянском направлении был ликвидирован наемник из Болгарии Светослав Славков, сражавшийся на стороне ВСУ. О его уничтожении рассказал военкор Юрий Котенок, отметив, что это первый подтвержденный болгарский наемник, ликвидированный российскими военными.

Сербские СМИ ранее сообщали, что численность западных наемников в ВСУ стремительно сокращается из-за отсутствия выплат. При этом отмечается, что Киев пытается объяснить задержки сокращением финансирования со стороны США и ряда других держав, однако самих «солдат удачи» такие объяснения не устраивают. По словам журналистов, большинство наемников, состоявших в украинском Иностранном легионе, расторгли контракты и вернулись домой.