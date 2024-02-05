На Западе забили тревогу из-за катастрофического положения ВСУ Британский эксперт Меркурис: ВСУ терпят катастрофу по всей линии фронта

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Сообщения с Украины указывают на то, что положение ВСУ становится все более отчаянным на линии фронта, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале. По его словам, в рядах украинской армии продолжает расти деморализация, а потери чрезвычайно высоки: погибших в траншеях солдат больше, чем живых.

Мы получаем все больше и больше сообщений от источников на Украине, которые свидетельствуют о том, что ситуация на линии фронта становится все более отчаянной. ВСУ истощены, растет деморализация, а потери исключительно высоки, поскольку украинцы теперь систематически оказываются в меньшинстве по сравнению с русскими по всей линии фронта, — подчеркнул Меркурис.

Он отметил, что в западных средствах массовой информации появляются интервью с военнослужащими ВСУ, которые рассказывают об огромных потерях. Эксперт также указал на то, что число украинских бойцов, сдающихся в плен ВС РФ, продолжает расти.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в зоне боевых действий для ВСУ сложилась патовая ситуация. Глава государства связал такое положение дел с задержками западных поставок вооружения. Также он сообщил, что раздумывает о «замене ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере». По его словам, речь идет об отставке всей управленческой группы, в том числе и главкома ВСУ Валерия Залужного.