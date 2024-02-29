«Тулумбасы» ВС России разбили опорники ВСУ: новости СВО на вечер 29 февраля

Фото: МО РФ

Экипажи штурмовиков Су-25 Вооруженных сил России нанесли массированный удар по местам скопления личного состава ВСУ, сообщает Минобороны РФ. Для выполнения задачи были применены крупнокалиберные ракеты С-13 «Тулумбас». Все цели были уничтожены, о чем свидетельствуют доклады передового авианаводчика. После выполнения пуска ракет самолеты-штурмовики выпустили тепловые ловушки для защиты от ответа украинской ПВО и вернулись на базу, уточнили в военном ведомстве.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения утром 29 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Российские военные закрепились в опорниках в Работино

Подразделения ВС России закрепились на опорных пунктах в населенном пункте Работино, застав украинские войска врасплох. По данным российского Минобороны, операция по штурму позиций ВСУ в селе была организована во взаимодействии со всеми родами войск. Помимо пехоты, активное участие в боях принимали артиллеристы и операторы беспилотников, передававшие им координаты целей.

Командир танка с позывным Снайпер отметил, что перед началом штурма танковое звено проложило солдатам дорогу через минные поля. После этого мотострелки начали входить в населенный пункт на БМП. Военнослужащий подчеркнул, что маневры российской армии нельзя было предугадать, что осложнило задачу противника по удержанию Работино.

Военкор Александр Коц показал кадры штурма опорных позиций ВСУ в Работино. Координация военной операции осуществлялась в реальном времени и при помощи разведывательных БПЛА. Перед началом штурмовой атаки танки проложили дорогу через минные поля. Одним из ключевых аспектов успеха военной операции стала внезапность, рассказал Коц.

Фото: МО РФ

Самые «отъявленные» солдаты ВСУ сдаются в плен

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в рядах ВСУ остается все меньше военных, которые готовы следовать командам начальства об ударах по гражданской инфраструктуре и мирным жителям. Он также подчеркнул, что ответственность за данные приказы полностью несет президент страны Владимир Зеленский.

Сальдо подчеркнул, что в плен постепенно сдаются «даже самые отъявленные боевики». Также политик акцентировал внимание на том, что российские бойцы оперативно выявляют позиции украинских операторов БПЛА, атакующих населенные пункты левобережья Днепра.

Военкор назвал сроки краха второй линии обороны ВСУ

Российские войска уже до конца недели могут завершить зачистку Орловки и Тоненького, а также «дожать» противника в Бердычах, таким прогнозом поделился военный эксперт Борис Рожин. По его словам, это приведет к взлому второй линии обороны ВСУ и создаст возможности для дальнейшего продвижения ВС РФ.

Артиллеристы Вооруженных сил России успешно поразили опорный пункт украинской армии на Авдеевском направлении. По данным МО России, удар был нанесен расчетами орудия 2С5 «Гиацинт-С», способного вести огонь снарядами калибра 125 мм. Помимо опорного пункта, также были поражены позиции ВСУ, спрятанные в лесополосе.

Фото: МО РФ

Сырский обвинил командование ВСУ в просчетах

Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский посетил Авдеевское направление, ситуацию на фронте он назвал сложной и обвинил отдельных командиров в просчетах, пишет украинское издание «Страна.ua». Эти просчеты, по мнению главкома ВСУ, заключаются во владении обстановкой и оценке Вооруженных сил РФ, что повлияло на устойчивость обороны на отдельных направлениях, пишет издание.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил канадскому изданию CBC, что президент страны Владимир Зеленский принял правильное решение об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Буданов также указал, что между президентом и генералом вряд ли могут быть личные разногласия, потому что один является «прямым подчиненным» другого.

ВСУ подтвердили гибель своих военных в Херсонской области

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины подтвердили гибель своих бойцов спецназа по время неудачной высадки в Херсонской области. Отмечается, что погибли солдаты из 73-го морского центра. Однако они не уточнили число погибших солдат. В ВСУ подчеркнули, что они «обеспечивали отход основных сил группы».

Британская разведка узнала о продвижении бойцов ВС РФ примерно на шесть километров от центра Авдеевки после взятия города под контроль, сообщает Министерство обороны Великобритании. В то же время американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на экспертов отмечал, что водохранилища около Авдеевки будут способствовать обороне ВСУ, а рельеф замедлит продвижение российских войск.

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