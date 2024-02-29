ВСУ могут ударить по России финским оружием: новости СВО на утро 29 февраля

Фото: МО Украины

Финляндия не ограничивала географию использования оружия, передаваемого Украине в рамках пакетов военной помощи, сообщил общественный вещатель Yle со ссылкой на Минобороны страны и парламентский комитет по обороне. Там отметили, что оно может использоваться по объектам в России.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 28 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Российские военные уничтожили диверсантов ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы РФ уничтожили в Херсонской области группу украинских диверсантов, сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. Бойцам ВСУ не дали высадиться на Тендровской косе.

Фото: МО РФ

Боец ВС РФ косой «разминировал» тропу в зоне СВО

Telegram-канал «Тихоокеанский флот» опубликовал видео, как российский снайпер-морпех с позывным Подя совершил подвиг в тылу СВО. По данным канала, боец с помощью косы расчистил тропу в минном поле. В Минобороны РФ не комментировали информацию.

«Тихоокеанский флот» сообщает, что теперь мирные жители смогут ходить в соседнюю деревню по кратчайшему пути. Авторы канала назвали бойца бесстрашным за его поступок.

Российская армия прорвалась в Красногоровку

Военный корреспондент Александр Сладков сообщил в Telegram-канале, что 5-я бригада 1-го Донецкого армейского корпуса Вооруженных сил России проломила оборону украинской армии и ворвалась в населенный пункт Красногоровка на Донецком направлении. По его словам, российские бойцы продолжают отбрасывать противника от Донецка. Министерство обороны РФ эту информацию пока не комментировало.

По информации Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», российские бойцы проломили оборонительные рубежи под городом-крепостью ВСУ при поддержке танков, артиллерии и авиации. Отмечается, что благодаря четкой и слаженной работе десант ВС РФ успешно высадился на рубежах и закрепился на окраинах Красногоровки.

Фото: МО РФ

Будет ли участвовать НАТО в конфликте на Украине

НАТО не является в настоящий момент и не станет в будущем одной из сторон конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в соцсети Twitter (Х). По его словам, он не будет отправлять немецкие войска в зону боевых действий.

США могут потратить на ВСУ еще $4 млрд

Пентагон изучает возможность использовать оставшиеся $4 млрд для выделения новой военной помощи Украине напрямую из своих арсеналов, передает телеканал CNN со ссылкой на источники. Окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Американские власти допускают вариант задействования хотя бы части этой суммы. В то же время Минобороны США не хочет рисковать и направлять Киеву новые поставки вооружения, пока законодатели не одобрят законопроект о дополнительном финансировании.

Во Франции рассказали, каких военных могли бы послать на Украину

Французских военных могли бы перебросить на Украину для защиты границ, обучения бойцов ВСУ и обеспечения противовоздушной обороны, сообщил премьер-министр республики Габриэль Атталь на заседании сената, которое транслировалось на сайте госоргана. По его словам, нынешний формат помощи Киеву два года назад исключался многими союзниками Франции.

Слова президента страны Эммануэля Макрона о возможной отправке сухопутных войск в зону спецоперации Атталь призвал не расценивать как объявление о каких-либо действиях. Французский лидер отказался исключить какие-либо перспективы, подчеркнул премьер-министр.

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