В Финляндии допустили применение поставляемого Украине оружия по России Yle: Финляндия допустила применение украинского оружия для ударов по России

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Финляндия не ограничивала географию использования оружия, передаваемого Украине в рамках пакетов военной помощи, сообщил общественный вещатель Yle со ссылкой на Минобороны и парламентский комитет по обороне. Там отметили, что оно может использоваться по российским объектам в России.

По моим сведениям, Финляндия таких ограничений не устанавливала, и Украина должна иметь право применять это оружие против военных целей и на российской земле, — рассказал председатель парламентского комитета по обороне Юкка Копра.

Ранее командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило заявил, что «западные страны допустили ошибку, ограничив использование оружия, которое они передали Украине, только на украинской земле». По уточнению министра обороны Финляндии Антти Хяккянена, ограничения на применение оружия установили в основном страны, которые предоставили Киеву системы вооружения большой дальности.

До этого власти Финляндии известили о продлении срока закрытия границы с Россией до 14 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с этим предположила, что в Хельсинки не хотят диалога с Россией о состоянии границы и намеренно уклоняются от обсуждения вопроса на уровне пограничных служб. Дипломат констатировала, что ответственность за закрытие сообщения между странами полностью лежит на финских властях.