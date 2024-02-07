Финляндия «ушла в молчанку» после закрытия границы Захарова: Финляндия намеренно избегает диалога с Россией о границе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Власти Финляндии не хотят диалога с Россией о состоянии границы и намеренно уклоняются от обсуждения вопроса на уровне пограничных служб, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат также отметила, что ответственность за закрытие сообщения между странами полностью лежит на финских властях, передает РИА Новости.

Журналисты попросили Захарову прокомментировать недавнее заявление Финляндии о том, что она не может открыть границу с Россией. В ответ на это она пояснила, что в этой позиции нет никакой «новизны», а мотивом Хельсинки стал политизированный подход к ситуации. Подобные шаги в духе холодной войны, по ее словам, представляют собой возведение новых разделительных линий на европейском континенте.

Заявления финской стороны о невозможности открытия границы с Россией <...> продиктованы, на наш взгляд, исключительно политизированным подходом властей Финляндии к вопросам обеспечения функционирования совместной границы, — уточнила представитель российского МИД.

Дипломат подчеркнула, что одностороннее решение о закрытии границы и последующей ее блокировке нарушает обязательства, в том числе в рамках ОБСЕ, которые Финляндия взяла на себя. По словам Захаровой, финская сторона упорно уклоняется от обсуждения вопроса безопасности Финляндии, угроза которой, по мнению финнов, предположительно, исходит с российской стороны.

Ранее правительство Финляндии заявило, что не может открыть пропускные пункты на границе с Россией, так как считает ситуацию в приграничных районах «серьезной и тревожной». Глава финского кабмина Петтери Орпо добавил, что также необходимо проработать меры по борьбе с незаконным пересечением границы.