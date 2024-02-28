Во Франции рассказали, каких военных могли бы послать на Украину Премьер Франции: на Украину могли бы послать солдат для защиты границ и обучения

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Французских военных могли бы перебросить на Украину для защиты границ, обучения бойцов ВСУ и обеспечения противовоздушной обороны, сообщил премьер-министр республики Габриэль Атталь на заседании сената, которое транслировалось на сайте госоргана. По его словам, нынешний формат помощи Киеву два года назад исключался многими союзниками Франции.

Когда мы говорим о французских военных, мы можем говорить о солдатах, занимающихся обучением, защитой «земля — воздух» или защитой ряда границ, — отметил политик.

Слова президента страны Эммануэля Макрона о возможной отправке сухопутных войск в зону спецоперации Атталь призвал не расценивать как объявление о каких-либо действиях. Французский лидер отказался исключить какие-либо перспективы, подчеркнул премьер-министр.

Ранее спикер сейма (парламента) Литвы Виктория Чмилите-Нильсен уточнила, что заявления Макрона об перебросе военных стран-членов НАТО на Украину являются сигналом одновременно для Киева и Москвы. Таким образом глава Франции «сломал табу», добавила она. Россию предупредили о намерении Североатлантического альянса «не оставлять в одиночестве» украинские власти, констатировала спикер.