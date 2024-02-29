Пентагон может потратить на Украину еще $4 млрд CNN: Пентагон рассматривает вариант использования еще $4 млрд для помощи Украине

Фото: Минобороны США

Пентагон изучает возможность использовать оставшиеся $4 млрд для выделения новой военной помощи Украине напрямую из своих арсеналов, передает телеканал CNN со ссылкой на источники. Окончательное решение по этому вопросу ведомство еще не приняло.

Американские власти допускают вариант задействования хотя бы части от этой суммы. В то же время Минобороны США не хочет рисковать и направлять Киеву новые поставки вооружения, пока законодатели не одобрят законопроект о дополнительном финансировании.

Ранее сообщалось, что военно-промышленный комплекс (ВПК) Евросоюза сталкивается с серьезными проблемами в вопросе наращивания производства вооружения для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины. Выход на необходимые объемы производства может быть достигнут «слишком поздно» для Киева, если Вашингтон не предоставит военную помощь.

До этого член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что сроки завершения спецоперации зависят от скорости восстановления российской армии и объемов помощи Украине со стороны Запада. По его словам, речь идет о вооружении, финансах, материалах, строительстве оборонных заводов на украинской территории.