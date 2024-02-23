В Госдуме рассказали, от чего зависят сроки окончания СВО Депутат Соболев: сроки окончания СВО зависят от объема помощи Запада Киеву

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Российской Федерации

Сроки завершения спецоперации зависят от скорости восстановления российской армии и объемов помощи Украине со стороны Запада, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, речь идет в том числе о поставках оружия.

Сроки завершения спецоперации зависят от того, насколько быстро Россия восстановит свои Вооруженные силы до необходимого уровня. Сейчас эти вопросы решаются. Также сроки зависят и от огромной помощи, которую Вооруженным силам Украины оказывают западные страны. Речь идет о вооружении, финансах, материалах, строительстве оборонных заводов на территории Украины, — сказал депутат.

По словам Соболева, в зоне спецоперации идет серьезная борьба. Взятие Авдеевки под контроль российскими войсками он назвал важным политическим шагом «прежде всего потому, что с этого момента Донецк не будут обстреливать из этого города».

Ведь последние разрушительные обстрелы по мирным жителям наносились именно с территории Авдеевки, — пояснил парламентарий.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что военнослужащие ВСУ во время отступления из Авдеевки бросили в городе военную технику, в том числе иностранного производства. По его словам, вооружения могли подбросить специально, предварительно заминировав, поэтому сейчас образцы изучают специалисты.

По словам военкора Евгения Поддубного, в наступательной операции под Авдеевкой российские войска применили весь опыт, накопленный в боевых действиях за время СВО. По его мнению, важным фактором взятия города под контроль стала нейтрализация разведчиков ВСУ, из-за чего противник «оставался без глаз».