В США узнали о проблемах ЕС при производстве оружия для Украины WP: у ВПК ЕС возникли проблемы при увеличении производства оружия для Украины

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Военно-промышленный комплекс (ВПК) Евросоюза (ЕС)сталкивается с серьезными проблемами в вопросе наращивания производства вооружения для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает американская газета The Washington Post. По оценке издания, выход на необходимые объемы производства может быть достигнут «слишком поздно» для Киева, если Вашингтон не предоставит военную помощь.

Как отмечает WP, власти ЕС признают возможность предоставления Украине весной текущего года лишь половины от обещанного ранее 1 млн артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Это связано с многолетним отсутствием инвестиций в европейский ВПК, юридическими ограничениями и более мелким рынком вооружений, чем у США. Власти Украины указали, что им требуется 200 тысяч снарядов ежемесячно, однако ЕС сейчас производит только 50 тысяч снарядов в месяц и не все они отправляются Киеву.

Кроме того, в случае прекращения поставок комплексов противовоздушной обороны, у Вооруженных сил Украины в ближайшие месяцы могут возникнуть большие проблемы, пишет WP. Источник издания в НАТО назвал проблему европейского ВПК кризисом, назревавшим много лет. Это отчасти объясняется отсутствием стремления европейских стран наращивать мощности для производства вооружения. Кроме того, военные расходы непопулярны у жителей многих стран ЕС.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина в марте получит от Евросоюза первые €4,5 млрд по новой программе помощи в €50 млрд, утвержденной 1 февраля. Кроме того, она обсудила с украинскими властями проблемы на границе с Польшей.

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц также заявил, что Германия выделит Украине новый пакет военной помощи. По его словам, размер поддержки составит около €1,1 млрд.