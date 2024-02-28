Российский боец косой «разминировал» тропу в зоне СВО и попал на видео Опубликовано видео, как российский снайпер косой расчистил тропу в минном поле

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Тихоокеанский флот» опубликовал видео, как российский снайпер-морпех с позывным «Подя» совершил подвиг в тылу СВО. Боец с помощью косы расчистил тропу в минном поле.

Отмечается, что теперь мирные жители смогут ходить в соседнюю деревню по кратчайшему пути. Авторы канала назвали бойца бесстрашным за его поступок.

Ранее президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества подчеркнул, что солдаты, участвующие в специальной военной операции на Украине, являются подлинными народными героями. Бойцы сражаются за правду и защищают страну, отметил он.

До этого Путин пообещал сделать все возможное, чтобы российские военные успешно выполнили поставленные перед ними задачи. Президент поблагодарил участников СВО за самоотверженное служение Отечеству.

В свою очередь Telegram-канал «Изнанка» опубликовал видео, как бронеавтомобиль Вооруженных сил Украины подрывается на российской мине. Момент случайно запечатлел канадский наемник на свою нашлемную камеру. На кадрах виден момент взрыва и то, как иностранный военный подлетает в воздух. При этом отмечается, что канадцу вместе с сослуживцами удалось выжить, но они получили ранения и контузию.