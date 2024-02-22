Telegram-канал «Изнанка» опубликовал видео, как бронеавтомобиль Вооруженных сил Украины подрывается на российской мине. Момент случайно запечатлел канадский наемник на свою нашлемную камеру.
На кадрах виден момент взрыва и то, как иностранный военный подлетает в воздух. При этом отмечается, что канадцу вместе с сослуживцами удалось выжить, но они получили ранения и контузию.
Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что бразильский наемник Макс Панаво был ликвидирован российскими солдатами в Авдеевке. Боец с марта 2022 года числился в составе Интернационального легиона ВСУ.
В Бразилии Панаво работал полицейским в штате Сан-Паулу, подчеркнул Поддубный. По информации военкора, перед отбытием в зону спецоперации на Украине мужчина убил собственного брата.
До этого колумбийским наемникам пришлось бежать с поля боя на Украине в страхе перед российскими беспилотниками, рассказал военнослужащий с позывным Чечо. По его словам, от дронов ВС РФ было «некуда спрятаться», поэтому мужчины решили спасать свои жизни. Одному из колумбийских военных пробило осколком челюсть, и Чечо помог ему покинуть опасный участок.