«Решили сбежать»: колумбийские наемники признали свой позор на Украине AP: колумбийские наемники ради спасения бросили позиции ВСУ

Фото: МО РФ

Колумбийским наемникам пришлось бежать с поля боя на Украине в страхе перед российскими беспилотниками, рассказал военнослужащий с позывным Чечо информационному агентству Associated Press. По его словам, от дронов было «некуда спрятаться», поэтому мужчины решили спасать свои жизни.

Мы встали и решили бежать с позиции, чтобы спасти свои жизни <...>. Я думал, что умру, — поделился он.

По словам наемника, их группа подверглась массированной атаке. Одному из колумбийских военных пробило осколком челюсть, и Чечо помог ему покинуть опасный участок.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо обратился к иностранным наемникам Вооруженных сил Украины. Он отметил, что добровольческий батальон имени Маргелова, образованный в 2022 году, может принять в свои ряды бойцов из других стран, а он, как глава региона, поприветствует такое решение.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские военные в зоне СВО на Украине ликвидировали женщину-наемника из Германии Диану Савиту Вагнер с позывным Змея. Как уточнил канал, 36-летняя Вагнер служила в националистическом батальоне «Карпатская сечь» и Интернациональном легионе. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.