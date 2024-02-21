В зоне СВО ликвидирован бразильский наемник в рядах ВСУ Военкор Поддубный сообщил о ликвидации наемника из Бразилии в Авдеевке

Фото: Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бразильский наемник Макс Панаво был ликвидирован российскими солдатами в Авдеевке, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. Боец с марта 2022 года числился в составе Интернационального легиона Вооруженных сил Украины.

В Бразилии Панаво работал полицейским в штате Сан-Паулу, подчеркнул Поддубный. По информации военкора, перед отбытием в зону спецоперации на Украине мужчина убил собственного брата.

Этот наемник из категории авантюристов и преступников, — написал Поддубный.

Ранее колумбийским наемникам пришлось бежать с поля боя на Украине в страхе перед российскими беспилотниками, рассказал военнослужащий с позывным Чечо. По его словам, от дронов ВС РФ было «некуда спрятаться», поэтому мужчины решили спасать свои жизни. Одному из колумбийских военных пробило осколком челюсть, и Чечо помог ему покинуть опасный участок.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо обратился к иностранным наемникам Вооруженных сил Украины. Он отметил, что добровольческий батальон имени Маргелова, образованный в 2022 году, может принять в свои ряды бойцов из других стран, а он как глава региона поприветствует такое решение.