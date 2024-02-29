Российские военные уничтожили диверсантов ВСУ в Херсонской области

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ уничтожили в Херсонской области группу украинских диверсантов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. Бойцам ВСУ не дали высадиться на Тендровской косе.

Украинские диверсанты были уничтожены при попытке высадиться на Тендровской косе, Голопристанского района. Кажется, это был тот самый «сюрприз» на Черном море, о котором Зеленский говорил Fox News, — заявил Василенко.

Ранее стало известно, что в крымском Джанкое ищут группу предполагаемых диверсантов, которую заметили возле военного аэродрома. Перед этим в городе и окрестностях был объявлен план «Перехват», однако он не принес результата. Двух подозрительных человек заметили вблизи складов с ГСМ офицеры, охраняющие объект. Они ходили с фонариками и что-то рассматривали, а как только заметили военнослужащих, — сели в машину и скрылись. Еще восемь человек были замечены вдоль железнодорожных путей.

До этого сообщалось, что на чердаке одного из домов на Фрунзенской набережной в Москве обнаружили видеокамеру с антенной, которая следила за зданием Минобороны России. На оборудовании был передатчик, который позволял вести непрерывную трансляцию обстановки у здания российского военного ведомства.