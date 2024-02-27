Mash: на крыше в Москве нашли шпионившее за зданием Минобороны оборудование

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что на чердаке одного из домов на Фрунзенской набережной в Москве обнаружили видеокамеру с антенной, которая следила за зданием Минобороны России. По данным канала, камера была установлена на штатив и повернута объективом в стену. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Telegram-канал отмечает, что оборудование обнаружили случайно коммунальщики во время обхода дома. По данным канала, на нем был передатчик, что позволяло вести непрерывную трансляцию обстановки у здания российского военного ведомства. Канал утверждает, что прибор демонтировали и передали специалистам.

Ранее газета The New York Times сообщала, что за последние восемь лет США создали на территории Украины 12 секретных объектов, все они находятся вблизи границы с Россией. По информации издания, таким образом страна превратилась в один из важнейших разведывательных плацдармов Вашингтона в борьбе с Москвой. Отмечается, что ЦРУ проводило тренировки украинских разведчиков, действующих на территории России, Европы, на Кубе и в других местах присутствия РФ.

Перед этим в Херсонской области ФСБ вскрыла деятельность правительственной организации из Великобритании «Британский совет» (British Council), которая, как утверждается, занималась разведкой в пользу Киева и использовала украинских беженцев для сбора разведданных. В настоящее время сотрудники спецслужбы проверяют деятельность организации и сотрудничающих с ней лиц.