Стало известно о продвижении российской армии после взятия Авдеевки МО Британии: ВС России продвинулись на 6 км от Авдеевки

Фото: МО РФ

Военнослужащий ВС РФ

Британская разведка узнала о продвижении бойцов ВС РФ примерно на шесть километров от центра Авдеевки после взятия города под контроль, сообщает Министерство обороны Великобритании на своей странице в соцcети X (Twitter). В то же время американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на экспертов отмечал, что водохранилища около Авдеевки будут способствовать обороне ВСУ, а рельеф замедлит продвижение российских войск.

Территория к западу от Авдеевки остается центром наступления российской армии, которая захватила Авдеевку 17 февраля и с тех пор продвинулась примерно на шесть километров от центра города, — отметили в военном ведомстве.

Там подчеркнули, что, взяв под свой контроль Степное и Северное, российская армия закрепила важные тактические достижения.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что подразделения ВС РФ взяли под контроль Северное. Это уже третий населенный пункт, взятый российскими войсками за последнюю неделю. Позднее флаг России также был развернут над поселком Степовое, расположенным у Авдеевки. Предполагается, что именно у данного населенного пункта был подбит первый американский танк М1 Abrams, переданный украинской армии западными партнерами.