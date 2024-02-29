ВСУ подтвердили гибель своих бойцов в Херсонской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины в Telegram-канале подтвердили гибель своих бойцов спецназа по время неудачной высадки в Херсонской области. Отмечается, что погибли солдаты из 73-го морского центра.

В сообщении не уточняется число погибших солдат. Однако в ВСУ подчеркнули, что они «обеспечивали отход основных сил группы».

Ранее пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко заявил, что Вооруженные силы РФ уничтожили на территории региона группу украинских диверсантов. Бойцам ВСУ не дали высадиться на Тендровской косе.

До этого стало известно, что в крымском Джанкое ищут группу предполагаемых диверсантов, которую заметили возле военного аэродрома. Перед этим в городе и окрестностях был объявлен план «Перехват», однако он не принес результата. Двух подозрительных человек заметили вблизи складов с ГСМ офицеры, охраняющие объект. Они ходили с фонариками и что-то рассматривали, а как только заметили военнослужащих — сели в машину и скрылись. Еще восемь человек были замечены вдоль железнодорожных путей.

В январе Министерство обороны сообщило, что российский военнослужащий сорвал попытку украинской диверсионной группы проникнуть в тыл ВС РФ. По данным ведомства, он в одиночку уничтожил большую часть военнослужащих ВСУ и вынудил тем самым отступить уцелевших диверсантов.