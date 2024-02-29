ВС России разбили опорники ВСУ «Тулумбасами» Минобороны РФ: Су-25 ударили по опорным пунктам ВСУ ракетами С-13 «Тулумбас»

Фото: МО РФ

Экипажи штурмовиков Су-25 ВС России нанесли массированный удар по местам скопления личного состава ВСУ, сообщает Минобороны РФ. Для выполнения задачи были применены крупнокалиберные ракеты С-13 «Тулумбас», передает РИА Новости.

Экипажи штурмовиков на самолетах Су-25 Воздушно-космических сил поразили опорные пункты, скопление живой силы и бронированной техники ВСУ на Донецком направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-13 с последующим кабрированием на предельно малой высоте в 25 метров, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что все намеченные цели были уничтожены, о чем свидетельствуют доклады передового авианаводчика. После выполнения пуска ракет самолеты-штурмовики выпустили тепловые ловушки для защиты от ответа украинских ПВО и вернулись на базу.

Ранее стало известно, что российские военные закрепились на опорных пунктах в населенном пункте Работино, застав украинские войска врасплох. Операция по штурму позиций ВСУ в селе была организована во взаимодействии со всеми родами войск. Помимо пехоты, активное участие в боях принимали артиллеристы и операторы беспилотников, передававшие им координаты целей.