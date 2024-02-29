Штурм российскими бойцами Работино попал на видео Военкор Коц показал кадры штурма ВС РФ опорных позиций ВСУ в Работино

Фото: МО РФ

Военнослужащий ВС РФ

Военкор Александр Коц показал кадры штурма российскими бойцами опорных позиций ВСУ в населенном пункте Работино. Солдаты ВС РФ застали врасплох подразделения противника, отметил он. Как рассказал военкор, координация военной операции осуществлялась в реальном времени и при помощи разведывательных БПЛА.

Застав противника врасплох, наши штурмовики под прикрытием БМП выбили врага из нескольких опорников и закрепились в них. Судя по таким дерзким действиям, высоты под Работино тоже за нами, — написал военкор.

Перед началом штурмовой атаки танки проложили дорогу через минные поля. Одним из ключевых аспектов успеха военной операции стала внезапность. Руководство ВСУ не знало о действиях российских сил, пояснил командир танка с позывным Снайпер.

Маневры были совершены не предугаданные. Противник мог только предположить их. Из-за того, что он мог их только предположить, мы выполнили задачу на пять с плюсом, — сказал военный.

Ранее ВС России закрепились на опорных пунктах в Работино при слаженной работе всех подразделений: пехоты, артиллеристов и операторов беспилотников. В Минобороны России уточнили, что в штурме принимали участие военнослужащие группировки войск «Днепр».