Суровикин в Кремле, уход Домогарова, обыски у Кузнецова: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости/Global Look Press

Информация о визите генерала армии Сергея Суровикина в Кремль, увольнение актера Александра Домогарова из театра имени Моссовета, обыски по делу кадровика Минобороны России Юрия Кузнецова в Москве и Краснодарском крае — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Был ли Суровикин в Кремле?

Telegram-канал «Рыбарь» 14 мая сообщил, что генерал армии Сергей Суровикин прибыль в Кремль. Канал утверждал, что тема встречи, ее характер, продолжительность неизвестны. При этом официальной информации об этом не поступало.

«Может, вообще об успехах российского ВПК в Алжире рассказывает», — говорилось в сообщении.

Информация о возможном возвращении Суровикина из Африки в Россию стала курсировать в медиа после инаугурации президента России Владимира Путина. 8 мая в соцсетях распространилось видео, на котором генерал летит в самолете. Анонимные источники утверждали, что офицер вылетел в Россию, и связывали его возвращение с грядущим наступлением в зоне СВО. Однако собеседники издания URA.RU из близкого окружения военного опровергли эту информацию и добавили, что ролик был снят полгода назад.

«Он в Африке», — отметили они.

Карьера Суровикина как командира началась в 2004 году — тогда он возглавил 42-ю мотострелковую гвардейскую дивизию в Чечне (Шали). Впоследствии он возглавлял 20-ю общевойсковую армию ВС РФ, а в 2017-м президент России Владимир Путин назначил его командующим группировкой ВС РФ в Сирии.

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Суровикин и Владимир Путин (архивное фото)

Позднее офицер занял должность командующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России. С 2020 года он руководил операцией против сил террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в сирийской провинции Идлиб, за что получил звание генерала армии. На Западе Суровикин получил прозвище Генерал Армагеддон.

После начала военной спецоперации на Украине Суровикин возглавлял Южную группировку войск, а в октябре 2022 года был назначен командующим Объединенной группировки войск в зоне СВО. Бизнесмен Евгений Пригожин утверждал, что в ходе спецоперации Суровикин развил сотрудничество с российской ЧВК «Вагнер». Во взаимодействии с Суровикиным был разработан план операции «Бахмутская мясорубка», отмечал бизнесмен.

Проблемы в карьере Суровикина начались после того, как 23 июня 2023 года Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю ЧВК «Вагнер» и объявил о намерении идти на Москву с «маршем справедливости». Эти действия впоследствии были расценены как вооруженный мятеж. 24 июня Суровикин обратился к бойцам ЧВК «Вагнер» с призывом остановиться и подчиниться руководству страны. После этого генерал пропал из публичного пространства. Его местонахождение было неизвестно до тех пор, пока Telegram-канал «Рыбарь» не сообщил, что в 2024 году он получил задание «по африканскому направлению».

Источники URA.RU из окружения Суровикина, комментируя информацию о его визите в Кремль на фоне кадровых перестановок, назвали ее фейковой. Они заявили, что генерал продолжает работать в Африке над задачами, поставленными Путиным.

«Сергей Владимирович Суровикин продолжает выполнять задачи, поставленные перед ним верховным главнокомандующим, на определенном направлении. В Москве он не был, в работе предстоящей коллегии Минобороны РФ его участие не запланировано», — отметили собеседники.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Сергей Суровикин

Почему Домогаров уволился из театра имени Моссовета?

14 мая издание MK.RU сообщило, что российский актер Александр Домогаров ушел из театра имени Моссовета после 30 лет службы. По данным издания, 14 мая артист через своего директора подал руководству учреждения заявление об увольнении.

Портал выяснил, что последним днем работы актера станет 28 мая, однако сам он в театре больше не появится. Журналисты отмечают, что трудовую книжку артиста через две недели заберет его адвокат.

Позднее в пресс-службе театра подтвердили NEWS.ru информацию об увольнении актера. Там рассказали, что Домогаров действительно подал соответствующее заявление, отметив, что артиста пригласили на встречу с художественным руководителем Евгением Марчелли.

«Заявление от Александра Юрьевича [Домогарова] действительно сегодня принято в отделе кадров. В свою очередь мы пригласили его на встречу с художественным руководителем театра, по итогам которой сможем дать какие-то расширенные комментарии», — говорится в сообщении пресс-службы театра.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Домогаров

В апреле в ряде Telegram-каналов распространилась информация о том, что Александр Домогаров может завершить карьеру из-за серьезных проблем со здоровьем. В частности, SHOT утверждал, что актеру диагностировали спондилоартроз — заболевание позвоночника, при котором происходит поражение межпозвонковых суставов, хрящей, костных тканей и околосуставных мышц, сопровождающееся острой болью и онемением конечностей.

Но Домогаров заявил порталу StarHit, что не планирует уходить из профессии. Он опроверг сообщения о завершении карьеры из-за проблем с позвоночником и подчеркнул, что спектакли с его участием расписаны на несколько месяцев вперед.

«Это полный бред! Спектакли все идут по расписанию, в работе два огромных музыкально-драматических проекта, все время до конца июня расписано по дням, и после отпуска весь сентябрь и октябрь тоже. Вообще планов громадье», — сказал артист.

В конце октября 2023-го появилась информация о том, что Домогарова отстранили от главной роли в театре Моссовета в спектакле «Тартюф, или Обманщик». Распоряжение подписали худрук Евгений Марчелли и директор Алексей Черепнев. Руководство потребовало от актера письменных объяснений в связи с его отсутствием в театре и стране 13 сентября.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Евгений Марчелли

Что известно об обысках у кадровика МО РФ Кузнецова?

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что по уголовному делу в отношении начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в форме недвижимости, прошли обыски сразу по нескольким адресам. Собеседник агентства уточнил, что они состоялись в Москве и Краснодарском крае. Минобороны России эту информацию не комментировало.

«В течение нескольких дней проводились обыски по нескольким адресам, связанным с начальником главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенантом Юрием Кузнецовым», — сказал информированный источник.

Ранее об обысках по делу Кузнецова сообщил Telegram-канал Mash. Журналисты писали, что следственно-оперативные мероприятия прошли 13 мая, в этот момент в доме находились жена и дочь подозреваемого, им обеим стало плохо на фоне стресса. Авторы канала отметили, что теперь особняк выглядит покинутым. Члены семьи произошедшее не комментировали.

По данным Mash, в ходе проверки правоохранители нашли свыше 100 млн рублей наличными, а также золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. Авторы сообщили, что сам Кузнецов незадолго до ареста жаловался на головную боль и выглядел обеспокоенным.

Фото: МО РФ Юрий Кузнецов

Ранее Следственный комитет России сообщил, что против Кузнецова возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он получил ее в период с 2021 по 2023 год, когда занимал должность начальника восьмого управления Генерального штаба ВС РФ. В СК уточнили, что деньги чиновник получил от представителей коммерческих структур в обмен на определенные действия в их пользу. Суд уже предъявил Кузнецову обвинение, при обысках у него обнаружили более 100 млн рублей.

Песков не стал отвечать на вопрос журналистов о «коррупционной чистке» в Минобороны после ареста Кузнецова и замминистра Тимура Иванова. Представитель Кремля подчеркнул, что уголовными делами в отношении функционеров военного ведомства занимается СК.

О задержании экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова СК сообщил 23 апреля. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (взятка в особо крупном размере). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что главе государства доложили о задержании. По его словам, министр обороны России Сергей Шойгу был поставлен в известность заранее.

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