Песков ответил на вопрос о продолжении «коррупционной чистки» в Минобороны Песков адресовал следствию вопрос о коррупционных чистках в Минобороны

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Дмитрий Песков

Уголовными делами в отношении функционеров Министерства обороны занимается Следственный комитет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он не стал отвечать на вопрос о продолжении «коррупционной чистки» в ведомстве после ареста замминистра Тимура Иванова и начальника главного управления кадров Юрия Кузнецова. По его словам, которые приводит ТАСС, этот вопрос лучше задать следственным органам.

Этот вопрос не к нам. Этим занимаются следственные органы, поэтому если есть по этим делам вопросы, то рекомендую адресовать их туда, — сказал представитель Кремля.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что против начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он получил ее в период с 2021 по 2023 год, когда занимал должность начальника Восьмого управления Генерального штаба ВС РФ. В СК уточнили, что деньги чиновник получил от представителей коммерческих структур в обмен на определенные действия в их пользу.

О задержании экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова СК сообщил 23 апреля. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (взятка в особо крупном размере). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что главе государства доложили о задержании. По его словам, министр обороны России Сергей Шойгу был поставлен в известность заранее.