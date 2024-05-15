Урановое эмбарго от США: чем оно на самом деле обернется для России

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Американский президент Джо Байден подписал акт об ограничении поставок урана из РФ — этот документ на Западе ждали с самого начала спецоперации на Украине, но выпущен он только сейчас. NEWS.ru изучил его, чтобы после неверных трактовок других СМИ рассказать, как на самом деле будет работать закон, почему его принятие растянулось на пару лет и кому он навредит больше — США или России.

Что конкретно Штаты запретили поставлять из России

В документе, подписанном Байденом 13 мая, сказано, что он касается ограничения поставок в США не всего урана, как писали многие СМИ, а именно низкообогащенного. Мера вступит в силу через три месяца и продлится до 31 декабря 2040 года.

Как поясняют в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), уран считается низкообогащенным, если доля изотопа U-235 в нем остается ниже 20%. В большинстве промышленных реакторов в качестве топлива используется уран с куда более низкой степенью обогащения — менее 5%. Если же это число превышает 20%, то он считается высокообогащенным. Уран с такой высокой долей изотопа U-235 в основном используется на флоте в ядерных силовых установках (например, на подводных лодках), в ядерном оружии и в некоторых исследовательских реакторах.

То есть Штаты отказались не от всего урана (эта страна сама входит в топ-15 государств по добыче этого вида топлива). А только от низкообогащенного урана, что применяется в гражданской атомной энергетике — то есть на АЭС.

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Какие исключения предусмотрели в США

При этом в американском акте прописано: министр энергетики по согласованию с государственным секретарем и министром торговли может частично снять ограничения, если определит, что у Штатов больше нет альтернативного жизнеспособного источника низкообогащенного урана для поддержания непрерывной работы ядерного реактора или атомной энергетической компании США. Или укажет, что импорт низкообогащенного урана «отвечает национальным интересам».

Кроме того, в документе прописано, что эти исключения могут составлять до 476,5 тонны в 2024 году, до 470,4 тонны в 2025-м, до 465,2 тонны в 2026-м, до 459 тонн в 2027-м.

Сколько урана Россия поставляла Штатам

В 2023 году США закупили у России уран на рекордные $1,2 млрд — максимальную сумму за все время ведения статистики, передавало РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы США. В физическом выражении это 702 тонны урана. Понятно, что Штаты закупались впрок — так же западные страны поступали и перед отказом от российской нефти 5 декабря 2022 года.

В 2022 году США тоже закупили немалые объемы урана — 588 тонн. В 2021 году — 550 тонн, и это было результатом растущих поставок. Таким образом, даже если Штаты полностью введут в действие все исключения, поставки заметно сократятся.

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Пострадает ли от новых санкций Россия

Итак, если сравнивать ситуацию с 2021 годом (поставки в США 550 тонн), то в 2024 году объем поставок (максимум 476,5 тонны) упадет на 13,3%. И это в лучшем случае. Также стоит отметить, что роста поставок, который намечался ранее, уже не будет. С другой стороны, директор АНО «Атоминфо-центр», главный редактор atominfo.ru Александр Уваров в беседе с NEWS.ru указывает: Россия в 2010-е годы поставляла США примерно те же объемы, что указаны сейчас в ограничениях, — по 470–480 тонн в год.

Кроме того, эксперт допускает, что Штаты могут все равно продолжить закупать этот ресурс в нужных им объемах у России обходными путями — например, через Китай. И хотя, как отмечает NEWS.ru, похожая схема, по данным зарубежных СМИ, используется со все той же нефтью после западного эмбарго, такой путь может означать дополнительные издержки для РФ, которая ранее торговала со Штатами напрямую, без посредников. К примеру, та же нефть продавалась в Китай и Индию со скидками до 30%. С другой стороны, уже в январе, в том числе на фоне опасений об ограничении поставок урана из России, мировые цены на уран начали возвращаться к многолетним максимумам.

Также Уваров говорит, что начиная с 2028 года, когда исключения из атомного эмбарго перестанут действовать, Росатом сможет переориентировать выпадающие поставки на Турцию, Египет, Венгрию, Бангладеш, Иран, где в том числе развивает свои проекты. А в 2030-е — и вовсе на развивающийся российский рынок. В свою очередь экс-министр экономики России Андрей Нечаев в разговоре с NEWS.ru сомневается, что рынки сбыта найдутся так легко, но признает, что объемы урана, поставляемого в Штаты, «не критические».

Фото: DPA/TASS

Чего лишатся, а что получат от новых санкций США

Еще в июне 2023 года The New York Times писала: в США на тот момент нет собственного работающего производства обогащенного урана. И только меньше месяца назад, 20 апреля 2024 года, Байден сообщил об обогащении первых 90 килограммов. При этом зависимость от России в этом вопросе очень велика. По разным оценкам, ежегодно из РФ шло в Штаты от четверти до трети необходимого для американских АЭС обогащенного урана.

Местные журналисты отмечали: заводы с необходимыми для этого центрифугами, построенные десятки лет назад, стоят без движения. После Второй мировой войны, в 1950-е годы, когда обогащение урана получило свое развитие в США и СССР, последние, отмечает The New York Times, использовали труд захваченных немецких ученых. В результате советские центрифуги оказались в 20 раз более энергоэффективными, чем их американские аналоги. «К концу холодной войны Соединенные Штаты и Россия имели примерно равные мощности по обогащению, но огромные различия в стоимости производства», — пишет автор американского издания.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Центр комплексного обслуживания контейнеров иностранных заказчиков Уральского электрохимического комбината. АО «УЭХК» входит в топливный дивизион ядерного энергетического комплекса госкорпорации «Росатом»

А в 1993 году Вашингтон и Москва подписали соглашение, по которому Соединенные Штаты закупили большую часть огромного избытка российского урана оружейного качества, который затем понизили до уровня использования на электростанциях. Это обеспечило США дешевым топливом, но разрушило прибыльность неэффективных обогатительных предприятий Америки, которые в конечном итоге были закрыты.

Впрочем, вместе с принятием уранового эмбарго Штаты выделили на свои заводы по обогащению $2,72 миллиарда. Как отметил советник по нацбезопасности Джейк Салливан, это в сочетании с инвестициями в атомный сектор в Канаде, Франции, Британии и Японии позволит расширить мощности в этих странах. Что уже дает американцам надежду на возобновление работы их заводов, поставки от союзников и будущую независимость от России.

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