От командования СВО — до забвения: почему Суровикина убрали из Роскосмоса

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Сергей Суровикин

Президент России Владимир Путин исключил бывшего командующего ВКС из наблюдательного совета Роскосмоса. Что происходит в космической госкорпорации, что случилось с Суровикиным и чем он сейчас занимается?

Что происходит в Роскосмосе, каковы новые назначения

Владимир Путин подписал указ об исключении генерала Сергея Суровикина из набсовета Роскосмоса. Бывшего командующего ВКС и гендиректора Фонда перспективных исследований Андрея Григорьева уже нет в списке совета на официальном сайте Роскосмоса.

Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил журналистам, что корпорация не смогла выполнить план по ракетным запускам в 2023 году. Хуже в истории Роскосмоса был только 2020 год.

На место Суровикина был назначен действующий командующий Космическими войсками России Александр Головко и председатель научно-технического совета Военно-промышленной комиссии России Андрей Тюлин.

Фото: МО РФ Александр Головко

Как отличился генерал Суровикин

По данным «Интерфакса», Сергей Суровикин в 2004 году возглавлял 42-ю мотострелковую гвардейскую дивизию в Чечне (Шали). Впоследствии генерал возглавлял 20-ю общевойсковую армию ВС РФ. В 2012 году генерал-лейтенант Сергей Суровикин вошел в рейтинг самых авторитетных людей России по версии ВЦИОМа и журнала «Русский репортер».

В 2017 году Путин назначил Суровикина командующим группировкой ВС РФ в Сирии, позже — на должность командующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России. Как сообщает URA.RU, генерал-лейтенант Суровикин получил в конце 2017 года «Золотую звезду» Героя России за достижение перелома сирийской операции.

С 2020 года генерал Суровикин руководил операцией против сил террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в сирийской провинции Идлиб. За успешную операцию Путин в 2021 году присвоил командующему звание генерала армии. На Западе Суровикин получил прозвище Генерал Армагеддон.

Что случилось с генералом Суровикиным, при чем здесь ЧВК «Вагнер»

После начала специальной военной операции ВС РФ на Украине генерал Сергей Суровикин возглавлял Южную группировку войск. В октябре 2022 года Суровикин был назначен командующим Объединенной группировки войск в зоне СВО. Как отмечает ТАСС, при нем российские ВКС начали наносить массированные удары по инфраструктурным и военным объектам противника.

По словам бизнесмена Евгения Пригожина, Суровикин в ходе спецоперации развил сотрудничество с российской ЧВК «Вагнер». Во взаимодействии с Суровикным был разработан план операции «Бахмутская мясорубка», отмечал бизнесмен.

Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону

Где был Суровикин во время «марша» ЧВК «Вагнер»

23 июня глава ЧВК «Вагнер» обвинил российских военных в нанесении удара по своему лагерю и объявил о намерении идти на Москву с «маршем справедливости». Эти действия впоследствии были расценены как вооруженный мятеж.

24 июня Суровикин обратился к бойцам ЧВК «Вагнер» с призывом остановиться и подчиниться руководству страны.

«Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», — объявил генерал.

С 24 июня Суровикин не появлялся в публичном пространстве, источники в Минобороны заявляли, что он «в краткосрочном отпуске». Lenta.ru со ссылкой на New York Times писала, что генерала подозревали в том, что он знал о подготовке мятежа. Эта информация не подтверждена.

Где сейчас генерал Суровикин

Несколько месяцев местонахождение генерала Суровикина оставалось неизвестным, пока в начале сентября 2023 года его не заметили в Москве вместе с женой. Депутат Виктор Заварзин рассказывал изданию «Подъем», что генералу нашли «неплохую должность по СНГ, или как она там правильно называется».

13 сентября блогер Сергей Колясников опубликовал фотографию Суровикина на мероприятии в Алжире. Вместе с высокопоставленной делегацией Минобороны РФ он посетил Великую мечеть. В дальнейшем информации о его деятельности публиковалось мало.

Telegram-канал «Рыбарь» сообщал, что в 2024 году генерал Сергей Суровикин получил задание «по африканскому направлению».

Фото: МО РФ Сергей Суровикин Фото: МО РФ Сергей Суровикин Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Суровикин и Владимир Путин Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Суровикин и Владимир Путин Фото: MOD Russia/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: MOD Russia/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: mod_russia/Twitter.com/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: mod_russia/Twitter.com/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Суровикин и Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Суровикин и Владимир Путин Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Суровикин и Сергей Шойгу Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Суровикин и Сергей Шойгу Фото: МО РФ Сергей Суровикин и Сергей Шойгу Фото: МО РФ Сергей Суровикин и Сергей Шойгу Фото: MOD Russia/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: MOD Russia/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: МО РФ Сергей Суровикин Фото: МО РФ Сергей Суровикин Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: MOD Russia/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: MOD Russia/Global Look Press Сергей Суровикин

«Он находится в Алжире, из списков ВС РФ не исключен, званий не лишен, занимается выполнением задач по африканскому направлению на благо ГУ ГШ и Африканского корпуса», — объявил «Рыбарь».

Telegram-канал «Два майора» со ссылкой на «помощников Суровикина» сообщил, что он работает «по африканскому направлению».

«Служу Отечеству в Алжире. Остальное — без комментариев», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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