Окружение Суровикина прокомментировало слухи о его возвращении в РФ URA.RU: генерал Cергей Суровикин не возвращается в РФ, он в Африке

Фото: MOD Russia/via Global Look Press/Global Look Press

Сергей Суровикин

Генерал Сергей Суровикин все еще находится в Африке, сообщили источники из его окружения изданию URA.RU. Так они прокомментировали видео, появившееся в Telegram-каналах.

Анонимные источники утверждали, что Суровикин вылетел в Россию и связывали его возвращение с грядущим наступлением в зоне СВО. Однако собеседники издания опровергли это и добавили, что ролик был снят полгода назад.

Он в Африке, — заявили в окружении генерала.

В январе стало известно, что на Украине решили скопировать российскую систему обороны — «линию Суровикина» — трехслойные системы окопов, танковые ловушки и опорные пункты.

Однако в феврале кабмин Украины не выделил деньги на противотанковые заграждения, известные как «зубы дракона», для подконтрольной ВСУ части Запорожской области. По данным директора департамента финансов назначенной Киевом Запорожской областной военной администрации Сергея Медведя, средства на счета из госбюджета так и не поступили.

О строительстве фортификационных сооружений в Черниговской области ранее сообщал военный корреспондент Александр Коц. По его словам, украинские военные взяли в пример российские укрепления.