Экономист без военного опыта: как Белоусов будет спасать Минобороны и армию

Фото: Kremlin.ru

Андрей Белоусов

Впервые за 12 лет Минобороны РФ сменит руководителя. Владимир Путин предложил назначить на эту должность Андрея Белоусова — ученого-экономиста без военного опыта. В правительстве Белоусов ранее занимал пост первого вице-премьера и министра экономического развития. Рассказываем, какой полученный опыт пригодится ему на новой работе и что изменится для ВПК с этим назначением.

Что известно о новом назначении Белоусова

Президент России Владимир Путин выдвинул кандидатуру Андрея Белоусова на пост главы Минобороны, который раньше занимал Сергей Шойгу.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин хотел видеть в должности главы МО РФ гражданского человека с целью внедрения инноваций в ведомстве. По его словам, кандидатура Белоусова для этого подходит лучше всего.

Песков напомнил, что за последнее время бюджет силового блока вырос с 3% до 6,7% ВВП. «Мы постепенно приближаемся в силу известных причин к ситуации середины 80-х, когда доля расходов на силовой блок была 7,4%. Это не критично, но чрезвычайно важно. Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Согласно Конституции РФ, глав ведомств, которые входят в силовой и внешнеполитический блок, президент России должен утвердить после консультаций с Советом Федерации. По закону Совфед должен это сделать в течение семи дней (известно, что консультации пройдут 13 и 14 мая). Палата примет постановление о своем решении на заседании и незамедлительно направит его главе государства.

Фото: Kremlin.ru Андрей Белоусов на встрече с Владимиром Путиным

Какой была карьера экономиста Андрея Белоусова

Андрей Белоусов родился 17 марта 1959 года (65 лет) в Москве в семье советского экономиста Рэма Белоусова. Согласно открытым источникам, в армии Белоусов не служил. В 1981 году с отличием окончил МГУ им М. В. Ломоносова по специальности «экономическая кибернетика». Свою карьеру начинал в качестве прогнозиста и аналитика, консультировал премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина, а потом был внештатным сотрудником Михаила Касьянова и Михаила Фрадкова. В 2000 году основал и возглавил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

В 2006 году окончательно перешел на госслужбу по приглашению Германа Грефа, заняв должность заместителя министра экономического развития России. В 2012–2013 годах Белоусов сам возглавлял Минэкономразвития, потом был помощником президента по экономическим вопросам. В 2020 году занял должность первого вице-премьера и курировал социально-экономическое развитие, а также проведение финансовой, кредитной и денежной политики.

С 2022 года Белоусов находится под санкциями США и Евросоюза.

Чем еще известен Андрей Белоусов

Белоусов последовательно выступал за импортозамещение и опору на внутренний спрос. Помимо этого, он известен своим предложением изъять «сверхдоходы» у металлургов, производителей удобрений и «Сибура» с целью выполнения Майских указов президента. В 2018 году в «список Белоусова» вошли 14 металлургических, химических и нефтехимических предприятий. Однако инициатива вызвала недовольство сырьевых компаний, которые ее блокировали.

В 2023 году похожая идея — налог на сверхприбыль прошлых лет — была реализована и принесла бюджету порядка 300 млрд рублей. При этом Белоусов заявил, что она принадлежала самому бизнесу, а не государству.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем опыт Белоусова может быть полезен для Минобороны

В первую очередь важно понимать, что задачи Министерства обороны коренным образом отличаются от задач Генштаба, говорит в беседе с NEWS.ru экономист Денис Ракша.

«Функции по управлению войсками возложены на Генштаб, в то время как задача министра обороны — организовать полноценное и всеобъемлющее существование вооруженных сил, расположенных не только в зоне боевых действий, но и по всей стране», — объясняет он.

Поэтому назначение «гражданского человека» на должность министра обороны удивлять не должно, считает экономист. По мнению эксперта, первая задача, которая будет стоять перед Белоусовым в новой должности, это «расчистить все то, что в Минобороны скопилось за долгие годы руководства Шойгу».

«Как говорится, ничего личного, только бизнес. Такие задачи всегда ставятся перед любым новым начальником, когда тот приходит на место старого, занимавшего эту должность много лет», — объясняет Ракша.

Вторая задача Белоусова, по его словам, это работа в связке с Денисом Мантуровым (выдвинут на пост первого вице-премьера) и Сергеем Чемезовым (гендиректор корпорации «Ростех»).

«Белоусов в этой ситуации выступает заказчиком, а Чемезов и Мантуров — исполнителями, которые должны предоставить Министерству обороны все то, что ему необходимо, — говорит Ракша. — Задача огромная и почти неподъемная: необходимо обеспечить российскую армию вооружением, созданным на базе собственных технологий».

Фактически речь идет о перевооружении российской армии, здесь экономический опыт Белоусова, его понимание того, как функционируют экономика и промышленность, могут очень сильно пригодиться, резюмирует эксперт.

Фото: Kremlin.ru Денис Мантуров и Андрей Белоусов

По мнению преподавателя школы бизнеса «Синергия» кандидата экономических наук Даниила Петухова, основной задачей Белоусова будет нормализация и повышение эффективности чисто экономических, финансовых процессов в Минобороны. Ведь сейчас военное ведомство превратилось в громадную отрасль экономики — сегодня это 7% ВВП и порядка трети федерального бюджета в том или ином виде, напоминает он. «Уж коль скоро это стало мощнейшей экономической сферой, то и руководить ею должен экономист», — рассуждает собеседник NEWS.ru.

Как изменится российский ВПК с назначением Белоусова

ВПК должен не измениться, но повысить свою эффективность, результативность и инновативность, считает Петухов. Что из этого выйдет, сказать пока очень трудно, так как отрасль «сильно специфическая», отмечает он.

По словам Дениса Ракши, определенные предприятия, входящие в ВПК, должны будут освоить производство широкой номенклатуры изделий, основанное на собственных технологиях. Это не только «железо», но и, например, химия — все, что связано со взрывчатыми веществами: начинка патронов, снарядов, бомб, ракет и так далее.

«Новые технологии должны быть внедрены в производство, а производство должно научиться все это производить в больших объемах. ВПК должен фактически перейти на самообеспечение всеми возможными технологиями, компонентами, комплектующими», — продолжает Ракша.

Причем это касается не только того, что стоит ближе к концу технологической цепочки, но и к тому, что стоит у ее начала, например к добыче полезных ископаемых, полагает экономист.

Фото: Михаил Куравлев/РИА Новости

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