Домогаров вышел на связь после слухов о завершении карьеры Домогаров назвал «полным бредом» слухи о завершении карьеры из-за болезни

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Домогаров

Российский актер Александр Домогаров заявил, что не собирается уходить из профессии. Он опроверг сообщения о завершении карьеры из-за проблем с позвоночником и подчеркнул, что спектакли с его участием расписаны на несколько месяцев вперед, передает «СтарХит».

Это полный бред! Спектакли все идут по расписанию, в работе два огромных музыкально-драматических проекта, все время до конца июня расписано по дням, и после отпуска весь сентябрь и октябрь тоже. Вообще планов громадье, — сказал Домогаров.

Уже 14 марта Домогаров сыграет в спектакле «Маскарад» в Театре Армии.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что актер Александр Домогаров может завершить карьеру из-за проблем с позвоночником. По его данным, 60-летнему артисту диагностировали спондилоартроз — заболевание, при котором поражаются межпозвонковые суставы, костные ткани и мышцы.

Как выяснил канал, у Домогарова также нашли 6-миллиметровую грыжу на одном из позвоночных дисков, уплотнение позвонков и остеохондроз. Авторы канала пишут, что с такими проблемами актеру трудно работать, поэтому в последнее время его активность снизилась.

В конце октября 2023-го появилась информация о том, что Домогарова отстранили от главной роли в Театре Моссовета в спектакле «Тартюф, или Обманщик».